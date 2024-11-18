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13:32, 18 ноября 2024Россия

Пресечен воздушный удар ВСУ по России

Минобороны России: система ПВО сбила два беспилотника ВСУ в Белгородской области
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Дежурные российские военные пресекли воздушный удар со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, с 12:25 до 12:45 по московскому времени средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в Белгородской области два беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Информация о районе уничтожения дронов и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Ранее Минобороны отчиталось, что в ночь на 18 ноября система ПВО перехватила над Россией 59 украинских дронов. Два из них уничтожили над Подмосковьем, 45 — над Брянской областью, шесть — над Курской, три — над Белгородской и еще три — над Тульской.

Комментируя ночную атаку со стороны Украины, депутат Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» заявил о необходимости создать в районе проведения специальной военной операции (СВО) буферную зону. По его словам, украинские беспилотники пытаются выявить слабые места российской системы ПВО.

ЖЗЛ
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