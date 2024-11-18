Приговор бывшей замминистра культуры Яриловой оставили в силе

Мосгорсуд оставил в силе приговор экс-замминистра культуры Яриловой

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на приговор бывшей замминистра культуры России Ольге Яриловой. Об этом сообщает ТАСС.

Приговор вступил в силу. Защита Яриловой обжалует его в кассации.

25 апреля Тверской суд Москвы приговорил Ярилову к семи годам колонии общего режима. Суд также взыскал с нее более 125 миллионов рублей. Ярилову признали виновной в злоупотреблении полномочиями. Ей вменялось совершение преступления при реализации программы «Пушкинская карта» с ущербом бюджету на сумму 125 миллионов рублей.

Ярилова занимала должность заместителя министра культуры с 2018-го по сентябрь 2022 года. Ее отправили в отставку после жалоб музеев классического искусства, а затем она попала под следствие.