Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:32, 18 ноября 2024Силовые структуры

Приговор бывшей замминистра культуры Яриловой оставили в силе

Мосгорсуд оставил в силе приговор экс-замминистра культуры Яриловой
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на приговор бывшей замминистра культуры России Ольге Яриловой. Об этом сообщает ТАСС.

Приговор вступил в силу. Защита Яриловой обжалует его в кассации.

25 апреля Тверской суд Москвы приговорил Ярилову к семи годам колонии общего режима. Суд также взыскал с нее более 125 миллионов рублей. Ярилову признали виновной в злоупотреблении полномочиями. Ей вменялось совершение преступления при реализации программы «Пушкинская карта» с ущербом бюджету на сумму 125 миллионов рублей.

Ярилова занимала должность заместителя министра культуры с 2018-го по сентябрь 2022 года. Ее отправили в отставку после жалоб музеев классического искусства, а затем она попала под следствие.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Госдума предложила правительству комплекс «незамедлительных» мер по мигрантам. За что выступают депутаты?

      В России назвали три варианта ответа на удары дальнобойным оружием Запада

      56-летняя певица Валерия оголила бедра на новом фото

      ЕС поставил 1 миллион снарядов Украине с опозданием

      В российском регионе сработала система ПВО

      Россияне рассказали о планах в преддверии Нового года

      В Германии предупредили о риске создания коалиции войны против России

      Карпин выбрал россиянина для вручения «Золотого мяча»

      Приговор бывшей замминистра культуры Яриловой оставили в силе

      Россиян предупредили о неочевидном симптоме начавшейся деменции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше