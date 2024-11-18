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14:12, 18 ноября 2024Ценности

Прохор Шаляпин оценил стиль российских звезд словами «папуасы в блестках»

Певец Прохор Шаляпин заявил о проблемах со стилем у отечественных звезд
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Российский певец, финалист проекта «Фабрика звезд — 6» Прохор Шаляпин оценил стиль российских звезд словами «папуасы в блестках». Интервью с ним появилось на YouTube-канале «Шмот | Звездный гардероб».

В первую очередь 40-летний исполнитель отметил, что ему нравятся наряды, которые подбирают себе все миллиардеры, в том числе основательница компании Wildberries Татьяна Ким. «Она — эталон искусства одеваться. Скромна, все четко, идеально», — заявил артист.

В свою очередь, среди мужчин-знаменитостей герой видео выделил оперного певца Федора Шаляпина, чьи образы, по его словам, остаются актуальными до сих пор. При этом, по мнению Шаляпина, современные отечественные артисты испытывают проблемы со стилем.

«На сцене у нас все очень печально. (...) Не уверен, что все эти папуасы, которые скачут в блестках и дешевых баленсиагах — я имею в виду, что все это пыль в глаза для бедных, — будут интересны через сто лет. Классика останется навсегда, а все остальное — псевдомода — (...) это для дураков», — заявил певец.

В то же время он указал, что считает представителей российского шоу-бизнеса непривлекательными. «На сцене красивых мужчин практически нет. Все какие-то маленькие, карлики, несуразные. Мало на кого можно посмотреть без слез. Только я и еще пара... Егор Крид ничего, мы подружились», — подчеркнул Шаляпин.

В августе 2023 года стилист и телеведущий Владислав Лисовец оценил стиль одежды российских звезд словами «кто-то похож на клоуна».

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