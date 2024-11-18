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18:40, 18 ноября 2024Силовые структуры

Прокуратура потребовала освободить из СИЗО главу фонда капремонта Подмосковья

Прокуратура требует освобождения из СИЗО главы фонда капремонта Подмосковья
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Валерий Николов

Валерий Николов. Фото: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»

Прокуратура требует освобождения из СИЗО главы фонда капитального ремонта Московской области Валерия Николова по делу о получении особо крупной взятки. Об этом сообщает ТАСС.

Апелляционное представление с требованием смягчить Николову меру пресечения прокуратура направила в Тверской суд Москвы.

Глава подмосковного фонда капремонта обвиняется в преступлении по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд оставил в СИЗО бывшего заместителя министра энергетики Анатолия Яновского по делу об особо крупном мошенничестве.

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