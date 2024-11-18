Прокуратура потребовала освободить из СИЗО главу фонда капремонта Подмосковья

Прокуратура требует освобождения из СИЗО главы фонда капремонта Подмосковья

Прокуратура требует освобождения из СИЗО главы фонда капитального ремонта Московской области Валерия Николова по делу о получении особо крупной взятки. Об этом сообщает ТАСС.

Апелляционное представление с требованием смягчить Николову меру пресечения прокуратура направила в Тверской суд Москвы.

Глава подмосковного фонда капремонта обвиняется в преступлении по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд оставил в СИЗО бывшего заместителя министра энергетики Анатолия Яновского по делу об особо крупном мошенничестве.