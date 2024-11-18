Рабочие разгромили ванную клиенту из-за его отказа платить за ремонт

В США мексиканские рабочие разгромили ванную комнату клиента, после того как он отказался платить им за ремонт. На их историю обратило внимание издание Jam Press.

В ролике, выложенном в TikTok, рабочие объяснили, что подрядились делать ремонт в доме американца. Однако, по их словам, после завершения работ он отказался заплатить оговоренные 10 тысяч долларов (994 тысячи рублей). «Он дал нам только 15 тысяч на материалы», — сказал один из мексиканцев.

После этого мужчины взяли молотки и начали крушить отремонтированную своими руками ванную. Они разбили умывальники, зеркало и стеклянную стенку душевой кабины.

Большинство комментаторов не поддержали выходку рабочих. Один из них пошутил, что теперь клиент «точно придет и вернет деньги». Другой заявил, что мужчинам следовало бы заключить контракт на ремонт, чтобы избежать подобной ситуации. Нашлись и те, кто посчитал их действия «справедливыми, если нет другого выхода».

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