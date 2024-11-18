МИД: ВСУ намеревались устроить геноцид русскоязычного населения Донбасса

Вооруженные силу Украины (ВСУ) и националистические батальоны украинской армии намеревались устроить геноцид в Донбассе. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

В ведомстве указали, что под предлогом борьбы с терроризмом и сепаратизмом Киев планировал ликвидировать русское и русскоязычное население региона как национальную группу. Дипломаты добавили, что передали доказательства широкомасштабной дискриминации по этническому и языковому признакам в Международный суд ООН.

Москва передала в ООН 522 страницы текста материалов о геноциде, а также более 10 тысяч страниц приложений. Речь идет о доказательствах по более чем 140 эпизодам целенаправленного уничтожения мирного населения Донбасса, что подтверждается процессуальными показаниями порядка 300 свидетелей и потерпевших, а также результатами экспертиз.