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18:06, 18 ноября 2024Экономика

Россиянам отсоветовали покупать жилье

Эксперт Лопатин: россиянам лучше пока не покупать недвижимость
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетРынок недвижимости в России

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В ближайшее время россиянам лучше не покупать недвижимость, так как в перспективе она подешевеет. Отсоветовал гражданам приобретать собственное жилье президент Национальной лиги ипотечных брокеров Владимир Лопатин в беседе с Pravda.Ru.

На фоне слишком высоких ставок по ипотеке на рынке недвижимости в России ожидается спад, спрогнозировал эксперт. Обычно большинство сделок с квартирами заключались именно с привлечением кредитов, подчеркнул Лопатин.

«Однако не стоит забывать, что высокая ставка Центробанка распространяется не только на кредиты, но и на депозиты. И когда у человека, имеющего деньги даже на покупку, есть вариант разместить их, например, под 24 процента годовых на депозите, то он поступает экономически разумно», — заключил специалист.

Ранее четверть россиян отложили покупку жилья на фоне отсутствия массовой льготной ипотеки и высоких ставок по ней. Выжидательную позицию решили занять 24 процента опрошенных — они готовы принять решение о покупке только после стабилизации рынка.

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