Российское пиво начнут поставлять в Казахстан

Экспортер российской «Балтики» заключил договор на поставку пива в Казахстан

Экспортер российской пивоваренной компании «Балтика» Trade SA заключил договор с казахстанским производителем напитков Galanz Bottlers о продвижении и дистрибуции пива и энергетиков в республике. Об этом со ссылкой на пресс-релиз «Балтики» сообщает «Коммерсантъ».

Trade SA начнет поставлять на рынок Казахстана новые бренды напитков. По словам гендиректора компании Аллы Манякиной, это позволит расширить присутствие «Балтики» на казахстанском рынке. В пресс-службе «Балтики» заявили, что соглашение должно удовлетворить растущий спрос на пиво в регионе.

В апреле 2022 года датская Carlsberg Group, владевшая «Балтикой» с 2008 года, объявила об уходе из России на фоне специальной военной операции на Украине. В июне 2023-го концерн нашел покупателя на компанию «Балтика», однако не обозначил точных сроков завершения продажи активов в стране. В результате президент России Владимир Путин подписал указ о передаче «Балтики» в управление Росимущества.

В октябре 2023 года Carlsberg объявил о расторжении лицензионных соглашений с «Балтикой» и запретил ей продавать пиво принадлежащих группе брендов. Под ограничения попала продукция всех международных и региональных марок CG. Полный запрет на реализацию должен был вступить в силу с 1 апреля 2024 года. Сама датская компания на 20 лет получила права на товарные знаки «Балтики» в Казахстане, Белоруссии, Азербайджане и некоторых других странах