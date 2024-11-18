Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:44, 18 ноября 2024Экономика

Российское пиво начнут поставлять в Казахстан

Экспортер российской «Балтики» заключил договор на поставку пива в Казахстан
Вячеслав Агапов

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Экспортер российской пивоваренной компании «Балтика» Trade SA заключил договор с казахстанским производителем напитков Galanz Bottlers о продвижении и дистрибуции пива и энергетиков в республике. Об этом со ссылкой на пресс-релиз «Балтики» сообщает «Коммерсантъ».

Trade SA начнет поставлять на рынок Казахстана новые бренды напитков. По словам гендиректора компании Аллы Манякиной, это позволит расширить присутствие «Балтики» на казахстанском рынке. В пресс-службе «Балтики» заявили, что соглашение должно удовлетворить растущий спрос на пиво в регионе.

В апреле 2022 года датская Carlsberg Group, владевшая «Балтикой» с 2008 года, объявила об уходе из России на фоне специальной военной операции на Украине. В июне 2023-го концерн нашел покупателя на компанию «Балтика», однако не обозначил точных сроков завершения продажи активов в стране. В результате президент России Владимир Путин подписал указ о передаче «Балтики» в управление Росимущества.

В октябре 2023 года Carlsberg объявил о расторжении лицензионных соглашений с «Балтикой» и запретил ей продавать пиво принадлежащих группе брендов. Под ограничения попала продукция всех международных и региональных марок CG. Полный запрет на реализацию должен был вступить в силу с 1 апреля 2024 года. Сама датская компания на 20 лет получила права на товарные знаки «Балтики» в Казахстане, Белоруссии, Азербайджане и некоторых других странах

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Будут бить по крупным городам». Названы цели в России, по которым Киев ударит дальнобойными ракетами в первую очередь

      Боррель призвал Европу «выучить язык силы»

      Двоих россиян осудили за осквернение мемориала участникам СВО

      В Бразилии открылся саммит G20

      В США перечислили уже бившие по Курской области западные бомбы

      Муж и жена вернулись домой и неожиданно обнаружили в спальне агрессивную коалу

      Летевший из Москвы самолет резко сменил курс и сел в незапланированном месте

      Европа ввела санкции против российских судоходных компаний

      Звезда «Слова пацана» описал черты идеальной женщины

      Российское пиво начнут поставлять в Казахстан

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше