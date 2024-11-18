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21:36, 18 ноября 2024Мир

Шольц проигнорировал вопрос об ударах Украины по России

«Известия»: Шольц не ответил на вопрос о своей позиции по ударам ВСУ вглубь РФ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц отказался комментировать решение США разрешить Украине наносить удары по России дальнобойным оружием. Об этом сообщают «Известия».

В ходе саммита «Большой двадцатки» (G20) корреспондент издания поинтересовался у политика, как он относится к этому решению. «Мистер Шольц, вы правда хотите, чтобы Украина стреляла дальнобойным оружием по России?» — задал вопрос журналист.

Немецкий канцлер проигнорировал вопрос. Корреспонденту также не позволили подойти к Шольцу, оттолкнув его в сторону.

Ранее Шольц заявил, что Германия придерживается решения не поставлять дальнобойные ракеты Taurus Украине на фоне решения США разрешить удары оружием такого типа. Он отметил, что поставка подобных ракет делает необходимым бундесверу участвовать в разработке полетных заданий для Taurus, что делает ФРГ одним из участников конфликта.

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