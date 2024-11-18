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13:34, 18 ноября 2024Наука и техника

«Союз-2.1а» с «Прогрессом МС-29» установили на стартовом столе

Ракету «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-29» установили на стартовый стол
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Иван Тимошенко / РИА Новости

Ракету «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-29» установили на стартовом столе 31-й площадки космодрома Байконур. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

После того, как носитель с установленной в его головной части полезной нагрузкой был установлен в вертикальное положение, специалисты космодрома продолжили его подготовку к пуску.

Старт Союза-2.1а» с «Прогрессом МС-29» запланирован на 21 ноября в 15:22 по московскому времени.

Ранее начальник отдела космического питания Научно-исследовательского института пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников рассказал ТАСС, что «Прогресс МС-29» доставит сушеные оленину и конину для российских космонавтов на Международную космическую станцию.

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