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12:43, 18 ноября 2024Спорт

Стало известно о проблемах с выплатой зарплат в клубе РПЛ

«Спорт-Экспресс»: «Химки» два месяца не выплачивают зарплату футболистам
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В клубе Российский премьер-лиги (РПЛ) «Химки» существуют проблемы с выплатой зарплаты футболистам и тренерам. Об этом стало известно «Спорт-Экспрессу».

Уточняется, что выплат не было два месяца, последнюю зарплату игроки и персонал получили за август. По информации источника, в команде зреет недовольство сложившейся ситуацией. Кроме того, футболистам не выплачивают бонусы.

В «Химках» отреагировали на появившуюся информацию. По словам генерального директора клуба Николая Оленева, зарплата выплачивается в срок, а расчет по бонусам проходит по итогам квартала.

«Химки» в нынешнем сезоне набрали 12 очков в 15 матчах. Команда находится на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ.

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