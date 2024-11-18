Стало известно о гибели восьми жителей Одессы от ракеты Patriot

RusVesna: ракета ЗРК Patriot стала причиной гибели восьми жителей Одессы

Падение ракеты зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot стало причиной гибели восьми жителей Одессы. Об этом стало известно из опубликованных Telegram-каналом «Военкоры Русской весны» (RusVesna) фотографий с места трагедии, на которых запечатлены обломки ракеты американского производства.

Пресс-служба командования Военно-воздушных сил (ВВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) признала, что причиной трагедии стала работа украинских систем противовоздушной обороны (ПВО). При этом на опубликованных с места падения ракеты фотографиях видны обломки американского снаряда MIM-104.

«К сожалению, зенитная ракета упала в жилом секторе Приморского района и причинила много бед. Есть погибшие и раненые», — говорится в публикации ВВС ВСУ.

Ранее в Одессе заявили о тяжелой ситуации с электроснабжением. По словам мэра города Игоря Труханова, некоторые котельные высокой мощности остались без резервных источников питания из-за отсутствия достаточно мощных генераторов.