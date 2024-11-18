Стало известно о состоянии отравившихся водой детей в московской школе

Директор школы №1512 заявила, что отравившиеся водой дети идут на поправку

Дети, которые отравились водой из кулера в московской школе №1512, уже идут на поправку. О состоянии несовершеннолетних стало известно «Ленте.ру» от директора учебного заведения Елены Дегтяревой.

Она пояснила, что всем школьникам после жалоб на ухудшение самочувствия оказали медицинскую помощь амбулаторно.

«Течение заболевания легкое, дети идут на поправку», — заверила директор.

Представители столичного управления Роспотребнадзора произвели забор суточной пробы питания, воды из всех кулеров, взяли смывы поверхностей и анализы у работников пищеблока и сотрудников школы, которые контактировали с учениками.

Согласно предварительным результатам ПЦР-исследования бутилированной воды из запечатанной бутыли, вирусы не обнаружены. ПЦР-исследования сотрудников учебного заведения также отрицательные.

18 ноября сообщалось, что десятки детей отравились водой из кулера в московской школе. Ее временно закрыли.