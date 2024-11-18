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10:09, 18 ноября 2024Из жизни

Сын мультимиллионера расправился с другом и пытался проникнуть в Букингемский дворец

В Великобритании сын мультимиллионера из Уэльса зарезал лучшего друга
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Mistervlad / Shutterstock / Fotodom  

В Великобритании начался суд над сыном мультимиллионера, владеющего крупной компанией по производству выпечки, который расправился с лучшим другом, а незадолго до этого пытался проникнуть на территорию Букингемского дворца. Об этом сообщает Media Wales.

24 декабря 2023 года 24-летний Дилан Томас напал на 23-летнего Уильяма Буша в квартире, которую они снимали вместе в столице Уэльса Кардифе. Молодой человек нанес школьному другу многочисленные ножевые ранения в шею и грудь. Спасти его не удалось. Причины нападения остаются неизвестными. Издание уточняет, что Томас является наследником владельца компании Peter's Food Services. Молодой человек должен был унаследовать от отца 230 миллионов фунтов стерлингов (29 миллиардов рублей).

Во время судебного заседания, которое состоялось 13 ноября, Томас заявил, что преступление было непредумышленным. Ранее он заявил, что отбивался от Буша, который напал на него, так как «сошел с ума из-за употребления марихуаны». Однако сторона обвинения представила суду результаты исследования поисковых запросов обвиняемого в интернете. Он, в частности, искал подробные сведения об «анатомическом строении шеи человека». Кроме того, следствие доказало, что Томас напал на Буша со спины, а затем гонялся за ним по квартире, нанося удары тремя разными ножами, которые заранее подготовил.

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Также выяснилось, что в 6 ноября 2023-го — за полтора месяца до нападения на Буша — Томаса задержали в Лондоне во время попытки перелезть через ограду Букингемского дворца. Друзьям и родственникам он заявил, что «хотел посмотреть, какими будут последствия этого поступка».

Ранее сообщалось, что в США жену врача-миллионера, сбившую двух мальчиков, посадили в тюрьму на 15 лет. В 2020 году 60-летняя супруга известного пластического хирурга совершила наезд на школьников на пешеходном переходе.

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