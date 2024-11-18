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13:44, 18 ноября 2024Бывший СССР

Удар по Кременчугской ГЭС попал на видео

«Страна.ua»: удар ВС России по Кременчугской ГЭС попал на видео
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Вооруженные силы (ВС) России ударили по Кременчугской гидроэлектростанции (ГЭС). Видео публикует «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

На видео попал удар ВС России по сооружениям ГЭС днем 17 ноября. В результате удара часть дамбы и технических сооружений получили повреждения, на кадрах видно попадание воды в образовавшуюся трещину. Официальных сообщений от властей Украины о попадании в ГЭС на настоящий момент нет.

26 августа дамба Киевской ГЭС была серьезно повреждена в результате удара ВС России. После попадания движение по дамбе ГЭС было перекрыто из-за значительных повреждений.

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