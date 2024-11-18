Украина одновременно атаковала два российских региона

Минобороны: БПЛА самолетного типа сбиты над Курской и Белгородской областями

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) одновременно атаковали два российских региона. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Речь идет о Белгородской и Курской областях, попытка удара по которым была предотвращена дежурными средствами противовоздушной обороны около 12:55 мск.

Два беспилотника были уничтожены в небе над Белгородской областью, один — над Курской. О возможных последствиях на земле не сообщается.

18 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что жителям приграничных районов раздали детекторы беспилотников. Эти аппараты помогут не только выявить БПЛА, но и проинформировать соседей о налете, пояснил он.