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08:14, 18 ноября 2024Мир

В США объяснили «внезапные» требования союзников Киева к урегулированию конфликта

Bloomberg: союзники Киева признают, что ему придется пойти на компромисс с РФ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Союзники Киева все больше признают тот факт, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется пойти на компромисс с Россией, и подталкивают его к рассмотрению новых способов привлечения Москвы к столу переговоров. Об этом пишет Bloomberg.

В Европе начинают признавать, что Зеленскому придется пойти на компромисс с президентом России Владимиром Путиным, объяснили два европейских чиновника в комментарии агентству.

Издание указало на «внезапные» требования союзников Киева к урегулированию конфликта. По мнению журналиста, союзники пытаются опередить возвращение в Белый дом победившего на выборах в США Дональда Трампа и возможность «резкого сокращения поддержки со стороны США».

Ранее Трамп заявил о намерении положить конец всем вооруженным конфликтам за время своего президентства.

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