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02:09, 18 ноября 2024Бывший СССР

В Абхазии группа лиц попыталась захватить гостелерадиокомпанию

В Абхазии попытались захватить гостелерадиокомпанию
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Сухуме группа лиц попыталась захватить здание Абхазской гостелерадиокомпании, сообщает РИА Новости со ссылкой на инфоцентр президент Абхазии.

Там уточнили, что к зданию «подъехала группа лиц, предположительно, представляющих оппозиционные силы, с целью установления контроля над вещанием». Охранники произвели предупредительные выстрелы, чем смогли отогнать неизвестных.

15 ноября в Абхазии сторонники оппозиции выдвинули ультиматум президенту Аслану Бжании с требованием отставки в течение часа. В свою очередь, глава республики заявил, что он и другие чиновники продолжат свою работу. Позднее Бжания заявил, что в случае ухода в отставку Абхазией будет управлять вице-президент Бадра Гунба.

Массовые акции протеста начались в Абхазии 12 ноября на фоне задержания оппозиционеров, которые выступили против ратификации инвестиционного соглашения республики с Россией.

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