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01:29, 18 ноября 2024Мир

В Бразилии стартовал саммит G20

В Рио-де-Жанейро открывается двухдневный саммит G20
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетСаммит G20

Фото: Pilar Olivares / Reuters

В Бразилии началось открытии саммита «Большой двадцатки» (G20). Об этом сообщает Reuters.

Двухдневное мероприятие проходит 18 и 19 ноября в Музее современного искусства в Рио-де-Жанейро. На встречу были приглашены лидеры всех стран G20, а также других государств, в том числе Египта, Испании, Катара, Колумбии, Норвегии и Сингапура.

При этом на саммит не пригласили украинского лидера Владимира Зеленского. Канцлер Германии Олаф Шольц выразил свое сожаление в связи с этим. Отказ прислать Зеленскому приглашение на G20 он назвал серьезным вызовом.

Ранее в Рио-де-Жанейро прибыла российская делегация во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Ожидается, что глава российского внешнеполитического ведомства выступит в понедельник на пленарных заседаниях по темам борьбы с неравенством, голодом и бедностью, а также реформы глобальных институтов.

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