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10:15, 18 ноября 2024Бывший СССР

В ДНР рассказали о попытках ВСУ перебросить резервы в Курахово

Пушилин: ВСУ пытаются перебросить подкрепление в Курахово
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытается перебросить подкрепления и резервы в город Курахово Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин, передает ТАСС.

«После освобождения Курахова у противника не будет физической возможности доставать до самого города Донецка — Петровского района», — добавил Пушилин.

Он добавил, что взятие под контроль Кураховского водохранилища также важно для ВС России, чем и обусловлен переброс резервов ВСУ в район.

По его словам, ситуация для ВСУ в городе безнадежна, но украинские военные не получают команду на отступление.

Ранее военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко допустил, что в окружение у Курахово могут попасть до трех тысяч украинских бойцов. Он уточнил, что в настоящий момент командование ВСУ пытается купировать окружение украинской группировки у населенного пункта.

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