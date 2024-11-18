В ДНР рассказали о попытках ВСУ перебросить резервы в Курахово

Пушилин: ВСУ пытаются перебросить подкрепление в Курахово

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытается перебросить подкрепления и резервы в город Курахово Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин, передает ТАСС.

«После освобождения Курахова у противника не будет физической возможности доставать до самого города Донецка — Петровского района», — добавил Пушилин.

Он добавил, что взятие под контроль Кураховского водохранилища также важно для ВС России, чем и обусловлен переброс резервов ВСУ в район.

По его словам, ситуация для ВСУ в городе безнадежна, но украинские военные не получают команду на отступление.

Ранее военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко допустил, что в окружение у Курахово могут попасть до трех тысяч украинских бойцов. Он уточнил, что в настоящий момент командование ВСУ пытается купировать окружение украинской группировки у населенного пункта.