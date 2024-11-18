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15:54, 18 ноября 2024Спорт

В Госдуме высказались о возвращении россиян в международный спорт

Депутат Журова допустила возвращение россиян в международный спорт
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Возвращение российских спортсменов в международный спорт во многом будет зависеть от переговоров России и Украины, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова. Она также добавила, что, в рамках различных федераций, контакты России и других стран не прекращались.

«Все это время члены федераций продолжали общаться с коллегами, диалог не прекращался. Они ездили на международные конференции, и, хоть им зачастую не давали права голоса, кулуарно все были за возвращение наших спортсменов хоть завтра. Но, учитывая политическое давление, сделать это не удавалось», — объяснила Журова.

Политик заметила, что некоторая надежда появилась с избранием нового президента США Дональда Трампа, который обещал способствовать урегулированию украинского конфликта, а также с новым главой Международного олимпийского комитета.

«Все будет зависеть от переговоров России с Украиной. Если получится добиться соглашений, можно будет поставить условие о возвращении наших спортсменов, чтобы они могли, например, принять участие на Олимпиаде в Италии», — сказала депутат.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев рассказал о начале сближения позиций с МОК. По его словам, диалог с международными спортивными чиновниками ведется непублично по разным каналам.

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