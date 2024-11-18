Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Салават Юлаев
Сегодня
17:00 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Болгария
Сегодня
22:45 (Мск)
Беларусь
Лига наций УЕФА|Лига С. Группа 3. 6-й тур
Испания
Сегодня
22:45 (Мск)
Швейцария
Лига наций УЕФА|Лига А. Группа 4. 6-й тур
Сербия
Сегодня
22:45 (Мск)
Дания
Лига наций УЕФА|Лига А. Группа 4. 6-й тур
Хорватия
Сегодня
22:45 (Мск)
Португалия
Лига наций УЕФА|Лига А. Группа 1. 6-й тур
Филадельфия Флайерз
Завтра
03:00 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ — регулярный чемпионат
14:31, 18 ноября 2024Спорт

Министр спорта России рассказал о начале сближения позиций с МОК

Министр спорта России Дегтярев рассказал о начале сближения позиций с МОК
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

Министр спорта России Михаил Дегтярев рассказал о начале сближения позиций с Международным олимпийским комитетом (МОК). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По его словам, диалог с международными спортивными чиновниками ведется непублично по разным каналам. «Вы заметили, что и я в своей риторике считаю, что нужно заканчивать с обвинениями, чтобы начать юридические движения по воссоединению, к смягчению позиции МОК по отношению к нам», — добавил Дегтярев.

Ранее министр спорта назвал качества, которыми должен обладать лучший для России новый президент МОК. По мнению Дегтярева, функционер должен быть самостоятельной, независимой фигурой, преданной олимпийским принципам.

Ранее нынешний глава МОК Томас Бах назвал условие для восстановления отношений между организацией и Россией. Он отметил, что Олимпийский комитет России (ОКР) должен следовать правилам олимпийского движения.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле объяснили опасность ударов ВСУ вглубь России. Какие последствия решения Байдена видят в Москве?

      В Турции опровергли данные о предложении Эрдогана заморозить конфликт на Украине

      Названа причина пожара в российской больнице

      Google оштрафовали в России

      Рецидивист с ВИЧ под наркотиками напал на российского врача и пытался ее изнасиловать

      В Москве закрыли школу с почти полусотней отравившихся детей

      В девелопере «Самолет» сменился генеральный директор

      Россиянина осудили на 13 лет за сотрудничество с террористами

      Актриса села в самолет с ползающими по голове вшами и прослыла в сети отвратительной

      Певицу Бьянку экстренно прооперировали

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше