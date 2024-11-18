Министр спорта России рассказал о начале сближения позиций с МОК

Министр спорта России Дегтярев рассказал о начале сближения позиций с МОК

Министр спорта России Михаил Дегтярев рассказал о начале сближения позиций с Международным олимпийским комитетом (МОК). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По его словам, диалог с международными спортивными чиновниками ведется непублично по разным каналам. «Вы заметили, что и я в своей риторике считаю, что нужно заканчивать с обвинениями, чтобы начать юридические движения по воссоединению, к смягчению позиции МОК по отношению к нам», — добавил Дегтярев.

Ранее министр спорта назвал качества, которыми должен обладать лучший для России новый президент МОК. По мнению Дегтярева, функционер должен быть самостоятельной, независимой фигурой, преданной олимпийским принципам.

Ранее нынешний глава МОК Томас Бах назвал условие для восстановления отношений между организацией и Россией. Он отметил, что Олимпийский комитет России (ОКР) должен следовать правилам олимпийского движения.

