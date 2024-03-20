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20:38, 20 марта 2024Спорт

Названо условие для восстановления отношений между МОК и Россией

Глава МОК Бах заявил, что ОКР должен следовать правилам олимпийского движения

Фото: Niharika Kulkarni / Reuters

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах назвал условие для восстановления отношений между организацией и Россией. Его слова приводит ТАСС.

Бах заявил, что для восстановления членства в МОК Олимпийский комитет России (ОКР) должен следовать правилам олимпийского движения. «Если ОКР будет соблюдать правила, мы их поприветствуем, в данный момент мяч на их стороне», — подчеркнул глава Бах.

В декабре прошлого года МОК допустил россиян к Олимпиаде в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на Игры-2024 не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.

12 октября 2023 года МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления из-за включения в состав организации представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Отстранение предусматривает, что ОКР не будет функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения.

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      Анастасия Борисова
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