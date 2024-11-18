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17:31, 18 ноября 2024Бывший СССР

В Харьковской области оценили разрешение ВСУ наносить удары вглубь России

Ганчев: разрешение ВСУ наносить удары вглубь России не поможет Украине
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Разрешение наносить удары вглубь территории России Вооруженным силам Украины (ВСУ) не поможет Киеву. Об этом заявил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

«Нельзя исключать, что Украина получит такое разрешение (наносить удары вглубь территории России — прим. «Ленты.ру»). Другой вопрос, что ей это даст. Достичь какой-то победы у нее все равно не получится», — сказал он.

По словам Ганчева, вопрос стоит в том, как на данный шаг отреагирует политическое руководство России. По его словам, после этого можно будет обсуждать его последствия для Украины.

В воскресенье, 17 ноября, президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Как рассказали источники The New York Times, решение было принято на фоне того, что Москва якобы задействовала в боевых действиях войска из Северной Кореи.

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