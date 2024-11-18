В Кремле прокомментировали инициативу Эрдогана о заморозке конфликта на Украине

Песков: в Кремле не владеют данными по инициативе Эрдогана о заморозке конфликта

В Кремле не владеют данными об инициативе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по заморозке конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, это не обсуждалось, и мы обратили внимание на эти публикации, но пока не владеем никакими данными на этот счет, не знаем, о чем может идти речь», — рассказал представитель Кремля.

Песков также добавил, что идея заморозки конфликта по линии боевых действий является неприемлемой позицией для России. Он также напомнил, что в июне этого года российский лидер Владимир Путин озвучил условия, уточнив, что они являются актуальной переговорной основой для Москвы.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Эрдоган намерен представить на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Бразилии в понедельник, 18 ноября, свой мирный план по урегулированию конфликта на Украине. В частности, он предложит приостановку кризиса по нынешней линии фронта.