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12:58, 18 ноября 2024Экономика

В Кремле прокомментировали ограничения на экспорт обогащенного урана в США

Песков назвал ограничения на экспорт обогащенного урана в США зеркальной мерой
Дмитрий Воронин

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал зеркальной мерой введенные на прошлой неделе ограничения на экспорт обогащенного урана в США. Об этом сообщает РИА Новости.

Как следует из комментария представителя Кремля, предпринятые шаги — это симметричный ответ на действия американцев и «ни о каком ущербе для наших интересов речи не идет». «Правительство проработало этот вопрос и проанализировало возможность введения ответных мер», — объяснил Песков. Он напомнил, что, согласно решению кабмина, Федеральная служба по техническому экспортному контролю может выдавать разовые лицензии на поставки.

В сентябре президент РФ Владимир Путин предложил подумать об ограничении экспорта некоторых российских стратегических ресурсов, например урана, титана или никеля. Он отмечал, что такими решениями нужно не навредить самим себе.

В мае, когда президент США Джо Байден подписал закон об отказе от импорта российского обогащенного урана, американцы закупили урана из РФ на максимальные за год 209,5 миллиона долларов. С июля закупки прекратились, оставшись на отметке 574 миллиона долларов. При этом принятый властями США запрет снабжен опцией выдачи разрешений на приобретение урана до конца 2027 года

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