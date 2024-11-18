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19:57, 18 ноября 2024Бывший СССР

В МИД рассказали о последствиях возможного удара Киева западным оружием

Захарова: удар Киева западным оружием вглубь РФ радикально изменит конфликт
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
СюжетРакетные удары по Украине:
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Гипотетический удар Киева дальнобойным западным оружием вглубь России радикально изменит природу конфликта на Украине. О последствиях возможной эскалации рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Использование Киевом дальнобойных ракет для атак по нашей территории будет означать прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России, а также радикальное изменение сути и природы конфликта», — заявила дипломат.

Она добавила, что ответ России на действия Украины и ее западных союзников будет заметным и ощутимым.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался про снятие запрета на удары вглубь России. Украинский лидер не стал прямо подтверждать факт разрешения наносить удары, но добавил, что «ракеты сами за себя скажут».

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