В Москве оказалось слишком много сверхдорогих квартир

Intermark: объем предложения сверхдорогого жилья в столице превышает спрос

Объем предложения квартир стоимостью от одного миллиарда рублей в открытой продаже в Москве вырос за последние пять лет в 3,5 раза (до 136 лотов) и превышает годовой спрос в 11-13 раз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подсчеты агентства «Intermark городская недвижимость».

С 2019 года уровень предложения сверхдорогих квартир в новостройках увеличился в 17 раз, до 85 лотов, а количество продающихся квартир стоимостью от миллиарда рублей на вторичном рынке выросло в полтора раза, до 51 лота.

Суммарная стоимость всего объема предложения в настоящее время составляет 233 миллиарда рублей. С учетом спроса на реализацию такого жилья потребуется 11-13 лет.

Квадратный метр в сверхдорогих квартирах на первичном рынке за пять лет подорожал на 51 процент, до 3,91 миллиона рублей. На вторичном рынке подорожание составило 29 процентов (2,45 миллиона рублей). Средняя стоимость лота с 2019 года на первичном рынке выросла на 12 процентов, на вторичном — на 8 процентов (1,62 и 1,42 миллиарда рублей соответственно).

Ранее основатель компании «Бюро Негинского» Андрей Негинский рассказал, что в будущем в Москве могут появиться несколько новых элитных районов. Одной из интереснейших локаций является Шаболовка и все, что находится рядом с ней. Также застройщиков привлекает район Южного Порта.