В Польше задумали передать Украине здание российского консульства

Сикорский допустил передачу Украине здания российского консульства в Познани

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что страна может отдать Украине здание российского консульства в Познани. Его слова приводит РИА Новости.

Сикорский допустил передачу Украине здания российского консульства в Познани и уточнил, что договор аренды недвижимости истекает в конце ноября. По его словам, речь идет десятке дней.

«Сегодняшняя сеть украинских консульств, учитывая беспрецедентный рост числа украинских граждан в Польше, не отражает консульских потребностей», — отметил он.