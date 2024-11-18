Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:22, 18 ноября 2024Мир

В Польше задумали передать Украине здание российского консульства

Сикорский допустил передачу Украине здания российского консульства в Познани
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что страна может отдать Украине здание российского консульства в Познани. Его слова приводит РИА Новости.

Сикорский допустил передачу Украине здания российского консульства в Познани и уточнил, что договор аренды недвижимости истекает в конце ноября. По его словам, речь идет десятке дней.

«Сегодняшняя сеть украинских консульств, учитывая беспрецедентный рост числа украинских граждан в Польше, не отражает консульских потребностей», — отметил он.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Байден впервые разрешил ВСУ бить ракетами ATACMS вглубь территории России. Куда Киев планирует нанести первые удары?

      В Евросоюзе допустили отмену антироссийских санкций

      На шестикратного чемпиона России по футболу совершили нападение

      Американский историк обвинил Байдена в намеренной эскалации между РФ и США

      В Польше задумали передать Украине здание российского консульства

      В Швеции обвинили Байдена в попытке сорвать план Трампа

      Эксперт рассказал о способных перехватить ATACMS российских ЗРС

      Жена Месси вышла в свет в бюстгальтере и шортах

      Протестующие устроили концерт в администрации президента Абхазии

      В Великобритании высказались о возможном одобрении ударов Storm Shadow по России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше