В России назвали три варианта ответа на удары дальнобойным оружием Запада

Эксперт Сивков рассказал о трех вариантах ответа на удары дальнобойным оружием

У России есть три варианта ответа на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) дальнобойным оружием, поставленным с Запада. Об этом заявил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в эфире «Радио КП».

«Я вижу только три варианта развития событий. Первый — это просто сбивать эти ракеты», — пояснил эксперт.

Еще одним вероятным способом Сивков назвал передачу дальнобойного оружия тем государствам, которые находятся в сложных отношениях с Соединенными Штатами.

Третий вариант, который возможен как ответ на атаки дальнобойным оружием, эксперт считает ракетный удар по военным базам США, которые находятся за пределами страны.

Ранее ряд западных СМИ сообщил, что президент США Джо Байден впервые санкционировал применение ВСУ дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Решение было принято на фоне того, что Москва якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска из Северной Кореи.

Затем издание Le Figaro заявило, что Франция и Великобритания также дали разрешение на удары вглубь России своим вооружением. Однако позже данная информация была удалена.