Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:46, 18 ноября 2024Россия

В России назвали три варианта ответа на удары дальнобойным оружием Запада

Эксперт Сивков рассказал о трех вариантах ответа на удары дальнобойным оружием
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sebastian Gollnow / Globallookpress.com

У России есть три варианта ответа на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) дальнобойным оружием, поставленным с Запада. Об этом заявил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в эфире «Радио КП».

«Я вижу только три варианта развития событий. Первый — это просто сбивать эти ракеты», — пояснил эксперт.

Еще одним вероятным способом Сивков назвал передачу дальнобойного оружия тем государствам, которые находятся в сложных отношениях с Соединенными Штатами.

Материалы по теме:
Тарологи, экстрасенсы и математики пытаются узнать исход СВО. Что они предсказывают для России, мира и Зеленского?
Тарологи, экстрасенсы и математики пытаются узнать исход СВО.Что они предсказывают для России, мира и Зеленского?
19 июня 2024
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений. Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений.Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
23 января 2024
«Они нужны, чтобы у нас было меньше потерь» В зоне СВО решили запретить смартфоны. Почему военные недовольны этим?
«Они нужны, чтобы у нас было меньше потерь»В зоне СВО решили запретить смартфоны. Почему военные недовольны этим?
24 июля 2024

Третий вариант, который возможен как ответ на атаки дальнобойным оружием, эксперт считает ракетный удар по военным базам США, которые находятся за пределами страны.

Ранее ряд западных СМИ сообщил, что президент США Джо Байден впервые санкционировал применение ВСУ дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Решение было принято на фоне того, что Москва якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска из Северной Кореи.

Затем издание Le Figaro заявило, что Франция и Великобритания также дали разрешение на удары вглубь России своим вооружением. Однако позже данная информация была удалена.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Госдума предложила правительству комплекс «незамедлительных» мер по мигрантам. За что выступают депутаты?

      В ВСУ признали продвижение российских военных в Часовом Яре

      В МИД рассказали о последствиях возможного удара Киева западным оружием

      Россиянин выиграл миллион в лотерею и отдал деньги жене

      Россиян предупредили о повышении цен на коньяк и водку

      На Украине у снесенного памятника Пушкину оставили послание

      Предложено существование пожирающих звезды цивилизаций

      Россиянка лишилась двух квартир и миллионов рублей из-за мошенников

      В России назвали три варианта ответа на удары дальнобойным оружием Запада

      56-летняя певица Валерия оголила бедра на новом фото

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше