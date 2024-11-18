В России предложили рассмотреть ядерный удар в ответ на решение Вашингтона

Главред Коротченко: на разрешение бить вглубь РФ стоит ответить ядерным ударом

России следует рассмотреть возможность нанесения демонстрационного одиночного ядерного удара по акватории вблизи побережья Великобритании и Франции после разрешения Украине наносить удары дальнобойными ракетами по территории РФ. Такой ответный шаг Москвы предложил в разговоре с РИА Новости главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Ситуацию, при которой Вооруженных сил Украины смогу наносить массированные удары крылатыми ракетами британского, французского и американского производства по российской территории, он назвал взрывоопасной. По мнению эксперта, демонстрационный ядерный удар продемонстрирует Западу решимость России в случае непринятия мер по пресечению подобных действий со стороны Киева.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Кроме того, издание Le Figaro утверждает, что Франция и Британия позволили Украине использовать ракеты SCALP и Storm Shadow для ударов вглубь территории России.