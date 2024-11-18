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12:15, 18 ноября 2024Россия

В России школьник прожег штаны на прогулке и выдумал историю с нападением незнакомца

В Приморье школьник прожег штаны на прогулке и выдумал историю с нападением
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Надеждинском районе Приморского края десятилетний школьник прожег штаны на прогулке и, опасаясь наказания родителей, выдумал историю с нападением незнакомца. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

В ведомстве пояснили, что мальчик был с другом около гаражей в селе Вольно-Надеждинское. Ребенок нечаянно задел емкость с неизвестной жидкостью, которая попала на брюки. После друзья нашли сломанную зажигалку и стали баловаться.

Искра попала на штанину и брюки на несовершеннолетнем загорелись. Мальчик получил ожог.

«Испугавшись, что родители будут его ругать, придумал историю о неизвестном, который якобы толкнул его в костер. Несовершеннолетний и его семья на профилактическом учете не состоят», — отметили в пресс-службе приморского МВД.

Инспектор по делам несовершеннолетних провела с пострадавшим и его другом профилактическую беседу.

Ранее сообщалось, что в городе Сланцы Ленинградской области шестиклассник оказался в реанимации после игры в догонялки.

ЖЗЛ
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