В России школьникам устроили «день на передовой» со стрельбой из автоматов

Во Владивостоке школьникам устроили «день на передовой» со стрельбой

Ученикам владивостокских школ устроили соревнования со стрельбой и занятиями по военно-медицинской подготовке. Об этом сообщает издание News.VL в Telegram.

На кадрах с мероприятия «День на передовой» школьники надевают противогазы, заряжают автоматы и стреляют холостыми патронами — белые заглушки вместо пуль можно заметить на опубликованном видео.

Занятия прошли на стадионе 155-й Гвардейской бригады морской пехоты, которая принимает участие в специальной военной операции.

Ранее в Подмосковье депутат подарил школьникам пулемет Калашникова, привезенный из зоны проведения спецоперации. Директор учебного учреждения заявила, что «это не пулемет, это его останки», и сообщила, что подарок депутата займет место в школьном музее.