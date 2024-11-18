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14:52, 18 ноября 2024Мир

В США заявили о просьбах ЕС к Киеву пойти на компромисс с Москвой

Bloomberg: европейские политики просят власти Украины пойти на компромисс
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Andriy Andriyenko / Globallookpress.com

Политики Европейского союза (ЕС) просят власти Украины пойти на компромисс с Россией и начать мирные переговоры, так как положение Киева ухудшается. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Два европейских чиновника заявили, что все больше людей признают, что [Владимиру] Зеленскому придется пойти на компромисс с [с президентом России Владимиром Путиным]», — приводит агентство слова собеседников на правах анонимности.

Авторы материала подчеркивают, что одним из поводов для начала переговоров они считают победу избранного президента США Дональда Трампа на выборах. По их мнению, это подтолкнуло канцлера ФРГ Олафа Шольца созвониться с Путиным и возобновить диалог.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для России неприемлема заморозка конфликта на Украине по линии боестолкновения. Так он прокомментировал сообщения об инициативе президента Турции Реджепа Эрдогана представить на саммите G20 в Бразилии предложение по заморозке конфликта по линии фронта.

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