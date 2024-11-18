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09:46, 18 ноября 2024Мир

В США заявили о способности России сбивать дальнобойные ракеты ATACMS

WP: Россия доказала способность сбивать дальнобойные ракеты ATACMS
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Россия доказала способность сбивать американские дальнобойные ракеты ATACMS. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники в администрации президента США Джо Байдена.

«Россия показала, что обладает значительным потенциалом по сбиванию ракет», — утверждается в публикации.

По данным источников, Украина обладает «весьма ограниченным» количеством ATACMS. Кроме того, запасы подобных ракет у Пентагона также сокращаются, в связи с чем США лишены возможности предоставить Киеву больше ATACMS без ущерба для собственной обороноспособности.

В беседе с изданием неназванный американский чиновник также заявил, что Украина может не ограничиться Курской областью при ударах вглубь России.

Ранее президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Киевом ракет ATACMS по территории России. По данным The New York Times, решение было принято на фоне якобы задействования Москвой войск КНДР в Курской области.

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