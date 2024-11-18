Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:28, 18 ноября 2024Путешествия

В Турции испугались потери российских туристов при отмене системы «все включено»

Турецкие отели испугались потери российских туристов при отмене «все включено»
Алина Черненко
СюжетВыборы в Турции

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Турецкие отели испугались потери российских туристов при отмене популярной системы отдыха «все включено». Об этом на условиях анонимности рассказал РИА Новости представитель туристической индустрии Антальи.

Собеседник агентства подчеркнул, что отказ от этой системы, безусловно, повлияет на туристический рынок. Во-первых, потому что у россиян снизится интерес к поездкам в Турцию, так как один из основных критериев выбора отеля у них — это наличие удобных и доступных услуг. Кроме того, по его словам, отелям в этом случае придется менять ценовую политику и придумывать новые предложения, чтобы компенсировать потенциальную потерю российского рынка.

Ранее президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу заявил, что система «все включено» может нанести вред здоровью отдыхающих, поскольку способствует развитию у них ожирения. Он добавил, что в крупных отелях можно организовать работу двух-трех ресторанов, после которых посетители чувствовали бы себя свободно и могли гулять по вечерам.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Он — единственный, кто может объединить обе стороны». В команде Трампа ответили на разрешение США бить вглубь России

      Индекс Мосбиржи упал

      Признания семерых россиян в подготовке терактов по заданию Киева попали на видео

      Черчесов сделал заявление после установленного Казахстаном антирекорда Лиги наций

      На Западе заявили о предрешенной судьбе Зеленского из-за одного решения США

      Назван избавляющий от неприятного запаха изо рта напиток

      Венгрия предупредила о готовности Запада сделать конфликт на Украине глобальным

      В России семья с четырьмя детьми отравилась угарным газом

      В ОЭСР объяснили смысл смены профессии после 45 лет

      Обнаружены факторы атрофии мозга

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше