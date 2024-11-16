В Турции заявили об ожиревших из-за системы «все включено» отдыхающих

РИА: турецких отельеров беспокоит, что в отелях all inclusive только едят

Система «все включено» может нанести вред здоровью отдыхающих, поскольку способствует развитию у них ожирения. Об этом РИА Новости рассказал президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу.

«Не выходить из отеля и постоянно кушать. Господа, это, во-первых, рискованно для здоровья, в плане ожирения, так и для потенциала страны», — сказал глава организации.

По его мнению, в крупных отелях можно организовать работу двух-трех ресторанов, после которых посетители чувствовали бы себя свободно и могли гулять по вечерам. «А то утром, днем и ночью, с подносами, как на промышленном объекте», — заявил Устаоглу.

Ранее глава организации рассказал, что оттока российских туристов из турецких отелей после отмены системы все включено не будет.

В июле 2023 года советник мэра Антальи по туризму, бывший глава Федерации отельеров Турции Осман Айык заявил, что абсолютный отказ от системы «все включено» в отелях Турции маловероятен.