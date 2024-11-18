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15:12, 18 ноября 2024Мир

В Турции опровергли данные о предложении Эрдогана заморозить конфликт на Украине

В Турции опровергли слухи о якобы планах Эрдогана заморозить конфликт на Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Слухи о планах президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана предложить в ходе саммита «Большой двадцатки» (G20) «заморозить» конфликт на Украине не соответствуют действительности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

«Части статьи, касающиеся Турции, под заголовком "Союзники Украины опираются на Зеленского в поисках способа прекращения войны", опубликованной сегодня, 18 ноября, Bloomberg, не отражает действительности», — приводит агентство слова источника.

При этом собеседники подчеркнули, что Турция приветствует скорейшее урегулирование конфликта на Украине и будет всячески ему способствовать.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Эрдоган намерен представить на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Бразилии в понедельник, 18 ноября, свой мирный план по урегулированию конфликта на Украине. В частности, он предложит приостановку кризиса по нынешней линии фронта.

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