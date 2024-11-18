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08:57, 18 ноября 2024Бывший СССР

Зеленский прокомментировал разрешение США бить вглубь России

Зеленский о снятии запрета США на удары вглубь РФ: ракеты сами за себя скажут
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о разрешении Вооруженным силам страны (ВСУ) бить вглубь территории России. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

«Ракеты сами за себя скажут. Обязательно», — заявил Зеленский. Он также отметил, что Москве не анонсируют разрешение на удары вглубь России.

Ранее стало известно, что Байден впервые санкционировал применение ВСУ дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Как рассказали источники NYT, решение было принято на фоне того, что Москва якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска из Северной Кореи. Франция и Британия также позволили Киеву нанести удары вглубь России ракетами SCALP и Storm Shadow.

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