Женщина выдала себя за медсестру и устроилась сразу в несколько больниц

В США арестовали женщину, которая выдавала себя за медсестру с 2015 года

В США арестовали женщину из штата Вирджиния, которая выдала себя за медсестру, устроилась работать сразу в несколько больниц и ухаживала за 60 пациентами. Об этом сообщает New York Post.

44-летнюю Аманду Лианн Портер задержали в городе Бербанк, штат Калифорния. Как выяснилось, женщина устроилась на работу по поддельным документам и с 8 апреля по 8 мая официально работала медсестрой. При этом она не обладала необходимыми для этого умениями.

В Вирджинии Портер проворачивала такие же аферы с 2015 года. При этом она использовала имя некой медсестры, проживающей в Нью-Йорке. Женщина открыла на чужое имя несколько банковских счетов и успела получить кредиты, товары и услуги на сумму около 450 тысяч долларов (45 миллионов рублей).

После ареста Портер внесла залог и вышла на свободу до суда. Она признала себя виновной в мошенничестве в Калифорнии на сумму 50 тысяч долларов. Расследование продолжается.

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