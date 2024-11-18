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12:45, 18 ноября 2024Экономика

Жилой дом в российском городе захватили крысы и мыши

Жители Салехарда пожаловались на нашествие мышей и крыс
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Svetozar Cenisev / Unsplash

Один из жилых домов в Салехарде (ЯНАО) захватили крысы и мыши. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в сообществе «Подслушано в Салехарде» в социальной сети «ВКонтакте».

Речь идет о доме по адресу улица Губкина, 26. По словам женщины, проживающей на первом этаже, никакие методы борьбы с незваными гостями, в том числе травля, не помогают. «Это просто ужас! Куда только не обращалась, все бездействуют! Соседи молчат, всех все устраивает, видимо. Я прошу отреагировать на мою проблему! У меня маленькая дочка, нам эта ситуация очень неприятна! Как бороться?» — пожаловалась россиянка.

В комментариях к посту представитель мэрии Салехарда ответил, что дератизацию должна проводить управляющая компания, которая обслуживает дом. Он написал, что если проблема с нашествием крыс и мышей не будет решена в ближайшее время, женщина может обратиться в региональный Госжилнадзор либо пожаловаться на УК в прокуратуру.

Ранее в ноябре стало известно, что жилой дом на западе Москвы захватили тараканы.

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