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09:14, 18 ноября 2024Россия

Жители Подмосковья описали момент уничтожения атаковавшего регион беспилотника

Жители атакованного дронами Подмосковья рассказали о разбудившем их взрыве
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Жители Московской области, которая в ночь на 18 ноября были атакована беспилотниками, рассказали о случившемся. С ними пообщались журналисты интернет-издания «Москва онлайн».

По словам жительницы региона, с которой побеседовал корреспондент, один из дронов был сбит в Раменском. Таким образом, она подтвердила слова мэра Москвы Сергея Собянина, сообщившего об уничтожении дрона в Раменском городском округе.

«Посмотрели по камерам видеонаблюдения дома, как это было. Сначала тишина ночи, а потом — мощный хлопок», — описала она момент уничтожения беспилотника.

Другая собеседница издания сообщила, что после громкого звука сработала сигнализация у припаркованных автомобилей.

В ночь на 18 ноября над Московской областью было сбито два беспилотника — второй дрон уничтожили над Павлово-Посадским городским округом. Помимо Подмосковья атакам подверглись еще четыре региона — над ними суммарно было сбито 57 дронов.

ЖЗЛ
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