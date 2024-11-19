Банки Китая начали создавать черные списки адресов

РБК: банки КНР ввели ограничения по черным спискам юридических адресов

Крупные кредитные организации Китая стали ограничивать использование счетов для бизнеса, если его юридический адрес совпадает с адресами компаний, попавших под санкции. Об этом сообщает РБК.

Речь идет о двух китайских банках: Chouzhou Commercial и Bank of China. При этом с ограничениями на использование счетов столкнулись даже те компании, в отношении которых рестрикции еще не вводили, но их адрес аналогичен тому, по которому зарегистрировано подсанкционное предприятие. В черный список уже попали фирмы, прописанные в Гонконге, Турции и России.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Европейский союз может ввести новые санкции против Китая за оказываемую России помощь.