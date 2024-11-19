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19:30, 19 ноября 2024Россия

Более десятка украинских дронов сбили за час над российским регионом

Минобороны: 11 беспилотников сбили за час над Брянской областью
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Свыше десятка украинских беспилотников сбили за час над Брянской областью. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Попытка массированной атаки была предотвращена дежурными средствами противовоздушной обороны. Все дроны были сбиты в промежутке с 18:00 до 19:00 мск.

Речь идет о беспилотниках самолетного типа, подчеркнули в военном ведомстве. Каждый из таких летательных аппаратов способен нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать сотни километров на пути к цели.

19 ноября Брянская область первой среди российских регионов подверглась атакам дальнобойных ракет ATACMS. Это произошло на фоне подписания президентом России Владимиром Путиным обновленной ядерной доктрины. Документ, в частности, предоставляет Москве возможность нанести ядерный удар в ответ на атаку конвенциональным оружием.

ЖЗЛ
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