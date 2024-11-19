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11:14, 19 ноября 2024Экономика

Браузеру Chrome захотели поменять владельца

Bloomberg: в Минюсте США захотели, чтобы Google продал Chrome
Кирилл Луцюк

Фото: Kaitlyn Baker / Unsplash

Антимонопольное управление Министерства юстиции США будет добиваться продажи браузера Chrome корпорацией Alphabet Inc., которой принадлежит Google. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По его данным, чиновники обратятся к федеральному судье, который в конце лета постановил, что Google незаконно монополизировал рынок поиска, и попросят его принять соответствующие меры. Антимонопольщики подчеркивают, что Chrome — это наиболее широко используемый в мире браузер. В США на него приходится больше 60 процентов рынка.

В Google такие планы властей сочли продвижением радикальной повестки, которая может навредить не только потребителям и разработчикам, но и технологическому лидерству США.

В начале октября сообщалось, что Министерство юстиции США изучает возможность заставить Google продать часть бизнеса. Речь идет о мерах, которые не позволят Google использовать такие продукты, как Chrome, Play и Android, для получения преимуществ в сферах поиска и искусственного интеллекта. Не исключено, что гиганта разделят на несколько компаний.

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