Браузеру Chrome захотели поменять владельца

Антимонопольное управление Министерства юстиции США будет добиваться продажи браузера Chrome корпорацией Alphabet Inc., которой принадлежит Google. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
По его данным, чиновники обратятся к федеральному судье, который в конце лета постановил, что Google незаконно монополизировал рынок поиска, и попросят его принять соответствующие меры. Антимонопольщики подчеркивают, что Chrome — это наиболее широко используемый в мире браузер. В США на него приходится больше 60 процентов рынка.
В Google такие планы властей сочли продвижением радикальной повестки, которая может навредить не только потребителям и разработчикам, но и технологическому лидерству США.
В начале октября сообщалось, что Министерство юстиции США изучает возможность заставить Google продать часть бизнеса. Речь идет о мерах, которые не позволят Google использовать такие продукты, как Chrome, Play и Android, для получения преимуществ в сферах поиска и искусственного интеллекта. Не исключено, что гиганта разделят на несколько компаний.