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05:05, 20 ноября 2024Экономика

Скандальная супермодель избавилась от особняка спустя полгода после пожара

NYP: модель Кара Делевинь продала погоревший особняк в Лос-Анджелесе за $4,6 млн
Виктория Клабукова
Кара Делевинь

Кара Делевинь. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Британская супермодель Кара Делевинь избавилась от своего особняка в Лос-Анджелесе. Погоревшую усадьбу звезде удалось продать за 4,6 миллиона долларов, пишет New York Post (NYP).

Сделка состоялась всего спустя полгода после обширного пожара. В тот день хозяйки не было дома: она временно переехала в Лондон, пока играла на Вест-Энде. Возгорание началось в задней комнате дома, перекинулось на чердак, вскоре после чего рухнула крыша и пламя распространилось по всему зданию. В итоге пламя уничтожилось весь второй этаж и почти все комнаты, оставив от роскошного поместья лишь обгоревший несущий остов. Обугленные обломки виднелись еще на сентябрьских фотографиях особняка. Пропали в огне и многие произведения искусства, в том числе и световая инсталляция работы художника Джеймса Таррела. Причину пожара долго не могли установить: предположительно, к возгоранию привели проблемы с электрикой.

Сама Делевинь приобрела дом в 2019 году за 7 миллионов долларов. Участок, на котором некогда красовалось поместье, занимает полгектара. На 700 квадратных метрах уместились четыре спальни и шесть ванных комнат. Интерьер выполнен по личному вкусу манекенщицы, которая вдохновлялась персонажем Безумного Шляпника из сказки Льюиса Кэрролла. Сама она называла поместье «кукольным домиком для взрослых»: в нем находилась яма с шариками, а также тоннель в виде вагины с головой Дэвида Боуи. От посторонних глаз дом знаменитости скрывают деревья с пышной кроной. На заднем дворе раскинулись сады, вдобавок там установлен просторный бассейн. Сейчас скандальная модель проживает в Нью-Йорке в доме, который в свое время принадлежал американскому комику и ведущему Джимми Фэллону.

Ранее другая модель, Рози Хантингтон-Уайтли, показала редкие фото из своего лондонского таунхауса. Супруга Джейсона Стейтема обставила дом в нейтральных кремовых оттенках с вкраплениями натурального камня, ротанга и древесины. Интерьер выдержан в настроении лаконичности и минимализма.

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