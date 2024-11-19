Депутаты Европарламента бойкотировали выступление Зеленского

Депутаты Европарламента от партии Фицо бойкотировали выступление Зеленского

Депутаты Европарламента от партии премьер-министра Словакии Роберта Фицо Smer-SD бойкотировали выступление украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил евродепутат Любош Блага в своем Telegram-канале.

«Зеленский ведет мир к третьей мировой войне. Мы не будем этому способствовать! Да здравствует мир!» — написал он.

В сопроводительном видео депутат подчеркнул, что «политика ненависти», которую проводит украинский политик в отношении России, «гонит весь мир к ядерному конфликту».

По его словам, когда ему захочется посмотреть на хорошего комедианта, то он включит сериал «Мистер Бин».

Ранее спикер Европарламента Роберта Метсола сообщила, что депутаты обсудят продолжение помощи Украине на внеочередном пленарном заседании 19 ноября из-за победы на прошедших американских выборах кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Она добавила, что перед депутатами выступит Зеленский.