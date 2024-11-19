В Госдуме предложили ввести право на отпуск по уходу за бойцами СВО

Для одной категории россиян предложили ввести право на дополнительный отпуск — речь идет о родственниках бойцов специальной военной операции (СВО) на Украине. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму, передает ТАСС.

Как следует из пояснительной записки, предлагается ввести право на отпуск по уходу за военными, получившими ранение. Согласно инициативе, отпуск не будет оплачиваться, его продолжительность составит до 35 календарных дней ежегодно.

На сегодняшний день действующие нормы трудового законодательства не позволяют родственникам раненных или тяжелобольных участников СВО брать неоплачиваемый отпуск. Кроме того, работникам, осуществляющим уход за родственниками — инвалидами I группы, дополнительный неоплачиваемый отпуск устанавливается только коллективным договором и на достаточно непродолжительный срок.

В России также предложили предоставлять родителям и вдовам участников СВО дополнительный отпуск до 14 календарных дней в год. Он также не будет оплачиваться.

Ранее в России предложили предоставлять военным СВО право на бесплатный проезд к месту отпуска и обратно. Уточнялось, что на сегодняшний день таким правом обладают только военнослужащие, которые служат по контракту на Крайнем Севере и других районах с неблагоприятным климатом, включая Сибирь и Дальний Восток.