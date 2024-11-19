Доступность жилья в России откатилась на 10 лет назад

Эксперт Косарева: доступность жилья в России откатилась до уровня 2014 года

Доступность жилья в России по состоянию на 2023 год откатилась почти на 10 лет назад — до уровня 2014-го. Об этом рассказала президент фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева, пишет РИА Новости.

Эксперт отметила, что с 2009 по 2019 год значение коэффициента доступности жилья (соотношение рыночной стоимости объектов и дохода населения) в среднем по стране заметно улучшалось — показатель снизился с 4,6 до 3,2.

«В 2020-2023 годах доступность жилья снижалась, и в 2022 году коэффициент составил 3,9, в 2023 году — 3,7. Произошел откат примерно к 2014 году», — пояснила Косарева.

Специалистка уточнила, что для 2024 года коэффициент пока не рассчитан. Учитывая оценки 2023-го, Косарева предположила, что доля семей, которым доступно приобретение с помощью ипотеки квартиры площадью 54 квадратных метра, может достичь 50 процентов. При этом для второй половины 2024 года, когда завершилась массовая программа льготной ипотеки, оценка будет ниже — на уровне 35-40 процентов.

Однако Косарева допускает, что в ближайшие пару лет доступность жилья для россиян может улучшиться. Этому может поспособствовать рост доходов населения, который опередит увеличение цен на квартиры.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что для роста доступности жилья в России нужно сначала остудить рынок недвижимости. Вторым шагом, по ее словам, должно стать возвращение доступной рыночной ипотеки.