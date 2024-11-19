Набиуллина назвала условия для роста доступности жилья в России

Набиуллина: для роста доступности жилья в России необходимо остудить рынок

Для роста доступности жилья в России необходимо предпринять несколько шагов, в том числе остудить рынок недвижимости. Такое условие назвала глава Центробанка Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

«Выход рынка жилья из состояния перегрева — это первый шаг к тому, чтобы доступность жилья снова стала расти, ведь для этого рост доходов граждан должен опережать рост цен на жилье», — заявила Набиуллина. По ее словам, вторым шагом должно стать возвращение доступной рыночной ипотеки.

«Сейчас она мало кому доступна, многим пришлось отложить покупку жилья, и мы понимаем, как важно быстрее вернуть рыночные ставки к умеренному уровню», — отметила глава регулятора. Она подчеркнула, что достигнуть этого можно только при наличии низкой инфляции.

Ранее сообщалось, что средняя ставка по ипотеке в России превысила 28 процентов годовых. Повышение коснулось кредитов как на новостройки, так и на вторичное жилье.